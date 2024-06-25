Секретарши, тайные романы и «остров сутенера»: как президенты США изменяли женам

Кто из американских лидеров купался с любовницами нагишом в бассейне Белого дома?

Американские президенты долгое время придерживаются традиций измен своим женам, а неожиданные подробности порой предстают перед общественностью уже после смерти лидера. О громких фактах их любовных похождений рассказано в материале 5-tv.ru.

Франклин Рузвельт — тайное становится явным

Франклин Рузвельт женился на Элеоноре в 1905 году. Фото: www.globallookpress.com / Scherl

Рузвельд был 32-м президентом США с 1933 по 1945 годы, но перед этим он женился на своей кузине в пятом поколении Элеоноре в 1905-м — пара воспитывала пятерых детей. Будущий американский лидер выдержал только девять лет, он положил глаз на секретаршу своей супруги — Люси Мерсер Резерферд.

Их роман вскрылся Элеонорой — она нашла письма любовницы мужа. Последний пообещал больше не видеться со своей секретаршей, даже думал развестись. Со вторым Элеонора не согласилась, а первое обещание Рузвельт сам нарушил — они вновь стали встречаться.

В итоге супруга охладела к мужу настолько, что даже перед его смертью отказалась вернуться домой — просьбы Рузвельта не достигли ее сердца.

Джон Кеннеди — законодатель измен

Джон Кеннеди был женат на законодательнице моды и красоты Жаклин Бувье. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people, via www.imag

Уже 35-й президент США продолжил традицию своих предшественников. Известно, что Кеннеди был одним из самых красивых американских лидеров, а женился он на не менее яркой женщине — Жаклин Бувье, которая диктовала тренды моды не только в Америке, но и в Европе.

Через десять лет Кеннеди умер, и сразу вскрылись факты его измен жене. Среди прекрасных дам были и секретарши, с которыми он однажды решился искупаться в бассейне Белого дома — нагишом, ими оказались Присцилла Вир и Джилл Коуэн.

Был случай, когда первая леди не постеснялась во время проведения экскурсии по президентскому дому для французского репортера — сказать на его языке о подозрении в измене мужа.

Билл Клинтон — «остров сутенера»

Билл Клинтон находится в браке с Хиллари уже почти 49 лет. Фото: www.globallookpress.com / ms4

Клинтон не только известен тем, что был 42-м президентом США с 1993 по 2001 год, но и благодаря оглушительному импичменту. Все произошло из-за сексуальных связей 49-летнего Клинтона с практиканткой Моникой Левински — ей было 22 года.

Другой громкий случай — знакомство Клинтона с сутенером Джеффри Эпштейном. Американский лидер не менее 26 раз посещал особые острова секс-преступника, где собирались группы рабынь.

В итоге одна из них раскрыла тайну Клинтона, когда увидела его на острове, причем саму Вирджинию Робертс именно заманили в группу рабынь под руководством Эпштейна.

Сам же президент США женат на Хиллари уже почти 49 лет.

Дональд Трамп — призраки прошлых романов

Дональд Трамп находится в браке с супругой Меланией. Фото: www.globallookpress.com / Al Drago — Pool Via Cnp

Трамп не скрывал свои похождения за представительницами прекрасного пола, не удерживая их в своих объятиях слишком долго.

Так, брак с первой женой Иваной закончился разводом спустя 15 лет совместной жизни. Затем он ушел к американской актрисе Марле Мейплз, но и тут он продержался только шесть лет — лишь потом пришла Мелания.

Первое громкое дело над будущим президентом прогремело накануне выборов 2016 года. Так, стало известно о передаче порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она не проболталась о романе с Трампом.

Однако обвинения в подлоге финансовой документации все же прозвучали, а затем в 2023 году выяснилось, что деньги были взяты из избирательного фонда — уже через год политика признали виновным.

Причем Трампа до сих пор не оставляют призраки прошлых похождений. Так, в январе этого года присяжные постановили, что политик должен выплатить более 83 миллионов долларов за сексуальные домогательства к писательнице Элизабет Кэрролл. Стоит упомянуть, что сами события произошли в раздевалке магазина в далеком 1996 году.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему экс-президент США Дональд Трамп судился с писательницей Элизабет Кэрролл.