Насилие и клевета: Дональд Трамп теряет миллионы долларов из-за темного прошлого

Суд подтвердил, что изнасилования не было, но присяжные все же требуют привлечь Трампа к ответственности за сексуальные домогательства.

Американская писательница Элизабет Джин Кэрролл обратилась в суд с просьбой внести изменения в свой иск о клевете. Она подавала его против бывшего президента США, чтобы отсудить у него еще 10 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Автор хочет заставить американского политика ответить за слова, сказанные им на выступлении перед избирателями, которые транслировал телеканал CNN после вынесения решения суда в пользу Кэрролл. Во время мероприятия Дональд Трамп повторил клеветнические заявления в адрес писательницы.

«Трудно представить себе клевету, которая была бы так сильно мотивирована ненавистью, враждебностью и злобой», — сказано в сообщении юристов Элизабет к суду.

По мнению юристов, Дональд Трамп, после признания вины, должен выплатить писательнице увеличенную сумму компенсации. Тогда это поможет не только наказать политика, но и «удержать его и других лиц от дальнейшей клеветы».

1 мая суд в Нью-Йорке отказал экс-президенту США в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутому в его адрес со стороны Кэрролл.

Еще в 2019 году Джин обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он совершил в 1996 году в раздевалке универмага на Манхэттене. В те времена не принято было сообщать о насилии, поэтому писательница долгое время скрывала произошедшее с ней. Сам политик опроверг обвинения и назвал их ложными, по его мнению, Кэрролл таким способом хотела увеличить продажи своей книги. Суд подтвердил, что факта изнасилования не было, но присяжные активно настаивают на пересмотре дела и считают трампа виновным в сесуальных домогательствах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли суд по делу об изнасиловании помочь Трампу стать президентом.