Коварная мошенническая схема с кредитами: как не попасть на удочку аферистов

Для прикрытия своих преступлений они даже арендуют современные офисы.

Мошенники стали все чаще стали использовать схему с «закрытием кредита», обходя уголовное преследование и вовлекая все новых жертв. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко.

Злоумышленники связываются со своей будущей жертвой, прельщая ее простой возможностью погасить взятый ей кредит — причем на последнее мошенники сами наталкивают человека. Дело в том, что они предлагают отправить 60% оформленной суммы на некую инвестиционную фирму.

Лашко пояснил, что злоумышленники после этого шага обещают своему клиенту полностью погасить долг. Более того, те самые оставшиеся 40%, по заверениям мошенников, так и будут лежать на счету человека — они их не тронут. Они также усыпляют внимание доверчивых россиян арендой современного офиса для своей инвестиционной фирмы.

Мошенники платят по взятому кредиту только несколько месяцев, а затем выходят в открытое плавание. Они пользуются лазейкой в уголовном праве, согласно которому нужно первое время все же платить по кредиту, чтобы потом это не считалось откровенным мошенничеством.

Лашко заявил, что попадание в сети набирающей популярность мошеннической схемы можно избежать. Для этого финансовый эксперт посоветовал изучить два реестра: недобросовестных практик на сайте ЦБ и профессиональных участников фондового рынка.

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