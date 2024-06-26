Коварная мошенническая схема с кредитами: как не попасть на удочку аферистов

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 47 0

Финансист Лашко: мошенническая схема с «закрытием кредита» все популярнее в РФ

Коварная мошенническая схема с кредитами: как не попасть на удочку аферистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для прикрытия своих преступлений они даже арендуют современные офисы.

Мошенники стали все чаще стали использовать схему с «закрытием кредита», обходя уголовное преследование и вовлекая все новых жертв. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко.

Злоумышленники связываются со своей будущей жертвой, прельщая ее простой возможностью погасить взятый ей кредит — причем на последнее мошенники сами наталкивают человека. Дело в том, что они предлагают отправить 60% оформленной суммы на некую инвестиционную фирму.

Лашко пояснил, что злоумышленники после этого шага обещают своему клиенту полностью погасить долг. Более того, те самые оставшиеся 40%, по заверениям мошенников, так и будут лежать на счету человека — они их не тронут. Они также усыпляют внимание доверчивых россиян арендой современного офиса для своей инвестиционной фирмы.

Мошенники платят по взятому кредиту только несколько месяцев, а затем выходят в открытое плавание. Они пользуются лазейкой в уголовном праве, согласно которому нужно первое время все же платить по кредиту, чтобы потом это не считалось откровенным мошенничеством.

Лашко заявил, что попадание в сети набирающей популярность мошеннической схемы можно избежать. Для этого финансовый эксперт посоветовал изучить два реестра: недобросовестных практик на сайте ЦБ и профессиональных участников фондового рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как распознать мошенническое приложение банка на смартфонах от компании Apple.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака