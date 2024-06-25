350 костюмов для «Алых парусов-2024»!

Концерт и водно-пиротехническое шоу удивят в этом году большим количеством эксклюзивных нарядов.

Концерт и водно-пиротехническое шоу «Алые паруса-2024» удивят в этом году большим количеством эксклюзивных нарядов, подготовленных специально к всероссийскому празднику выпускников.

200 костюмов в ближайшее время займут свое место в гардеробных для артистов на Дворцовой площади. Еще 150 необычных комплектов одежды зрители увидят на артистах, занятых в театрализованных представлениях в акватории Невы.

В процессе изготовления 150 костюмов для водно-пиротехнического было задействовано шесть человек. После написания сценария художники сразу приступили к воплощению режиссерских задумок.

Определили главных персонажей каждой сцены, их музыкальный и хореографический рисунок, выяснили взаимодействие всех участников внутри номеров. Потом отрисовали эскизы и референсы нарядов.

Кристина Рождественская, художник по костюмам водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2024»:

«Каждый костюм — это эксклюзив. Он шьется индивидуально под каждого артиста. Во время примерок все подгоняем так, чтобы актер был свободен в своих движениях. У нас в этом году по сценарию несколько номеров, где очень важно, чтобы танцоры и гимнасты могли в этих костюмах двигаться, чтобы их ничего не стесняло и не сковывало. Так что пришлось исполнять и такую задачу».

Пик интенсивности подготовки пришелся на май: покупка ткани и необходимых элементов, пошив, примерки. Одними из самых красочных, а вместе с тем, и сложных стали костюмы для номера с элементами фэнтези.

Здесь были использованы ткани с применением новых технологий, фактурные имитации кожи рептилий, золоченые поверхности на полиуретановой основе, искрящаяся парча, которая меняет цвет в зависимости от освещения. Часть тканей расписывали вручную. Даже военную форму для одной из сцен пришлось специально шить.

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Кристина Рождественская, художник по костюмам водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2024»:

«Ни один костюм или одежда из магазина, не отвечают техническим требованиям, которые предъявляет режиссер, хореографы и место проведения праздника. Стоит учитывать, что в любой момент в Петербурге может пойти дождь. Для нас и актеров это не помеха, но несоответствующие физические свойства материалов могут испортить всю картинку и праздничную атмосферу. Наши костюмы, даже если намокнут, не меняют цвет и форму».

Особое внимание художники уделили головным уборам. Например, перламутровую корону, украшенную ракушками и камнями, делали по специальному заказу.

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При пошиве шапочки шута необходимо было сохранить общее сходство со знакомым всем одеянием, но и добавить эксклюзивные черты. Обувь обрабатывали, золотили и делали из них сказочные сапоги-скороходы.

200 эксклюзивных комплектов подготовили для артистов, которые выступят в главную летнюю ночь страны на Дворцовой площади: яркие детские пижамы, рабочие спецовки, воздушные платья, комбинезоны с растительными орнаментами, туристическое снаряжение, парадные фраки и костюмы сказочных героев из любимых всеми сказок.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала