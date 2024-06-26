«Запойный» просмотр: как психологи объясняют любовь к сериалам

Киноманы могут сутками и даже неделями не отлипать от экрана. Вредна ли для мозга такая зависимость?

Эксперты объяснили заядлым любителям сериалов, не вредно ли тратить на них время. Про плюсы и минусы «запойного» просмотра рассказал изданию aif.ru кандидат психологических наук Алексей Мелехин.

По словам специалиста, когда человек начинает залпом смотреть сериалы, это свидетельствует о том, что его мозг нуждается в какой-то сенсорной эмоциональной разгрузке. Говоря простыми словами — ему нужно отвлечься. Аналогия тут простая — перекусы, курение, алкоголь.

«Вторая причина, когда люди запоем просматривают сериалы или иные фильмы, — когда им не хватает эмоций или впечатлений, которые они не могут получить в обычной жизни, но очень бы хотели. Это могут быть страдания, эмоции борьбы, эмоции внутренней мобилизации, эмоции драмы. И самый простой способ получить и пережить эти эмоции — сериалы», — объясняет эксперт.

Эмоции также нуждаются в обработке мозгом, поэтому сериалы выполняют еще и функцию рефлексирования травматического и посттравматического стресса. Психолог рассказал, что с помощью сериалов человек даже может уменьшить свою эмоциональную боль.

Но не всегда «запойный» просмотр тв-шоу говорит о какой-то положительной работе над собой. Он также может свидетельствовать и о банальной прокрастинации - желании откладывать дела на потом, которое возникает из-за чересчур высоких стандартов и жестокого отношения к самому себе. Просмотр сериалов в таком состоянии — просто один из способов переключить свое внимание.

Психолог пришел к выводу, что для каждого человека зависимость от сериалов выполняет свою собственную функцию, и разбираться нужно в каждом случае по отдельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зависимость от вейпа может привести к деменции и смерти.