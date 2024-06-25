Глава Пентагона Остин обсудил с Белоусовым конфликт на Украине

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудили по телефону конфликт на Украине. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что во время переговоров Остин «подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и России».

В Пентагоне уточнили, что разговор глав военных ведомств состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ответственность за террористическую атаку на мирных жителей Севастополя вместе с Киевом несет Вашингтон. В ведомстве подчеркнули, что именно США поставили дальнобойные ракеты Украине, которая нанесла ими удар со своей территории.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь

Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, погибли четыре человека, из них двое детей.

СК РФ квалифицировал атаку на Севастополь как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 77 пострадавших в результате теракта в Севастополе остаются в больницах, 14 из них — в тяжелом состоянии.