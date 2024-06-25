Более 75 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю остаются в больницах
Среди них есть и дети. На лечение некоторых доставили в Москву.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Четверо детей, раненных при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии. Столичные медики делают все возможное. Об этом сегодня сообщили в российской детской клинической больнице, куда накануне доставили малышей.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что 77 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы и Севастополя, 14 из них — в тяжелом состоянии. Один из пациентов проходит лечение в Центре имени Пирогова.
«Он находится в стабильном состоянии. Транспортировку вчера перенес хорошо, спокойно. Во время взрыва он закрыл своим телом десятилетнего ребенка, сына, поэтому получил осколочные ранения. Сын в порядке, дома. Жизни пациента ничего не угрожает», — уточнил Мурашко.
В воскресенье ВСУ выпустили сразу пять американских ракет ATACMS по мирным районам Севастополя. Большинство были сбиты, но одна сдетонировала в воздухе. В результате погибли четыре человека, еще 153 пострадали.
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