Более 75 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю остаются в больницах

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Среди них есть и дети. На лечение некоторых доставили в Москву.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Теракт на побережье Севастополя

Четверо детей, раненных при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии. Столичные медики делают все возможное. Об этом сегодня сообщили в российской детской клинической больнице, куда накануне доставили малышей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что 77 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы и Севастополя, 14 из них — в тяжелом состоянии. Один из пациентов проходит лечение в Центре имени Пирогова.

«Он находится в стабильном состоянии. Транспортировку вчера перенес хорошо, спокойно. Во время взрыва он закрыл своим телом десятилетнего ребенка, сына, поэтому получил осколочные ранения. Сын в порядке, дома. Жизни пациента ничего не угрожает», — уточнил Мурашко.

В воскресенье ВСУ выпустили сразу пять американских ракет ATACMS по мирным районам Севастополя. Большинство были сбиты, но одна сдетонировала в воздухе. В результате погибли четыре человека, еще 153 пострадали.

Тема:
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