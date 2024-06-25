Более 75 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю остаются в больницах

Четверо детей, раненных при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии. Столичные медики делают все возможное. Об этом сегодня сообщили в российской детской клинической больнице, куда накануне доставили малышей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что 77 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы и Севастополя, 14 из них — в тяжелом состоянии. Один из пациентов проходит лечение в Центре имени Пирогова.

«Он находится в стабильном состоянии. Транспортировку вчера перенес хорошо, спокойно. Во время взрыва он закрыл своим телом десятилетнего ребенка, сына, поэтому получил осколочные ранения. Сын в порядке, дома. Жизни пациента ничего не угрожает», — уточнил Мурашко.

В воскресенье ВСУ выпустили сразу пять американских ракет ATACMS по мирным районам Севастополя. Большинство были сбиты, но одна сдетонировала в воздухе. В результате погибли четыре человека, еще 153 пострадали.