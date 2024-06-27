«Сами выбираете»: Орлова ответила женщинам, живущим с алкоголиками

В жизни певицы никогда не было брака с мужчиной, страдающим от такой пагубной зависимости. Однако ее это не остановило от раздачи советов.

Певица и экс-ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова обвинила женщин в том, что они сами выбирают страдать от жизни с мужьями-алкоголиками или агрессорами. В социальной сети знаменитость высказала все, что думает по этому поводу.

Поднять тему жизни с зависимым человеком Орлова решила после того, как одна из поклонниц задала ей соответствующий вопрос. Подписчица пожаловалась, что ее супруг постоянно пьет алкоголь, а еще обижает ребенка от другого брака. Она понадеялась, что телеведущая даст грамотный совет и, тем самым, поможет ей улучшить ей жизнь. Но, наверняка, совсем не ожидала, что Орлова во всех бедах обвинит ее саму.

«Если бы моего ребенка кто-то посмел обижать, у меня бы даже мысли не было о чем-то жалеть. У меня тут вопросы только к вам. Женщины, которые живут с алкоголиками и агрессивными людьми, всегда сами выбирают такую жизнь», — ответила певица.

Более Орлова ничего комментировать не стала. Она ясно дала понять, что такую жизнь, как у поклонницы, никогда бы не приняла и как можно скорее постаралась бы уйти от такого спутника.

К слову, самой Орловой удалось сделать так, чтобы ее второй супруг Валерий подружился с ее сыном от первого брака Артемом. Более того, все они живут под одной крышей. И, несмотря на возраст Артема — молодому человеку уже 23 года, съезжать от звездной мамы он не торопится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Орлова отреагировала на запрет экс-мужа Пелагеи выпустить дочь за границу.