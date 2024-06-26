В Санкт-Петербург прибыл «Поезд памяти» со школьниками из разных стран. В рамках проекта десятки ребят совершают железнодорожное путешествие по местам, где сражались герои Великой Отечественной войны.

Маршрут патриотической акции проходит по городам России и Белоруссии. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко узнала, какую программу подготовили для старшеклассников.

Две недели в пути, и каждый день — новое приключение. Петербург — только одна из многочисленных остановок поезда, билет на который невозможно купить.

Старт был дан в Бресте. Маршрут пролегает по городам Белоруссии и России. Для 200 школьников из восьми стран это — уникальная возможность увидеть то, о чем читали в учебниках: места решающих сражений Великой Отечественной, где проводят исторические реконструкции, возлагают цветы к мемориалам. И, конечно, посетить популярные достопримечательности культурной столицы: фонтаны Петергофа, Исаакиевский собор, музей РЖД — генерального партнера проекта. Многие признаются, что именно сюда мечтали попасть больше всего.

Пассажиры «Поезда памяти» — не просто старшеклассники, а знатоки истории, отличники и победители олимпиад. Все они прошли строгий отбор с рекордным для проекта конкурсом — 50 человек на место.

Среди них есть те, кто о событиях Великой Отечественной узнавали не только из книг, но и из семейных архивов.

«Мой прапрадедушка — участник боев Великой Отечественной войны. Он прошел абсолютно всю войну от начала и до конца, дошел до самого Берлина. К сожалению, он остался без обеих ног. Для меня мой прапрадедушка — это истинный герой, которым я горжусь», — говорит участник проекта «Поезд памяти» из Белоруссии Кирилл Холдоба.

А еще ребята признаются: даже за несколько дней в одном поезде успели подружиться. Они обмениваются сувенирами, поют песни и учат слова на разных языках.

«Неслучайно „Поезд памяти“ братских народов, да? Конечно, они привезут домой впечатления о нашей великой стране, о нашей великой могучей России, и это, наверное, самое главное!» — говорит член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

«Этот проект, я, скорее всего, думаю, создан для того, чтобы мы все объединились, все страны, жили в мире, дружбе, спокойствии и в гармонии!» — считает участница проекта «Поезд памяти» из Азербайджана Лейла Гасанли.

Это уже третье путешествие «Поезда памяти». Проект запустили по инициативе председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и главы Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой. И каждый год маршрут меняют, чтобы охватить как можно больше мест сражений и вспомнить больше побед советского народа.