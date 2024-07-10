Авраам Руссо выступил в защиту мужчин и примерил образ танцора диско

Авраам Руссо выпустил песню, посвященную мужчинам. Что вдохновило артиста на ее создание, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с певцом на съемках клипа «Мужчина вышел погулять».

Исполнитель хита «Знаю» отметил, что на рынке большое количество произведений о слабом поле, а вот о сильном — недостаточно. Поэтому он решил изменить положение дел и выпустил то, чего не хватает в музыкальной индустрии. К слову, в съемках клипа участвовали не только профессиональные танцоры, но и друзья певца.

«Приятный такой хит действительно для всех. Потому что все поют про девушек, а здесь мужчина. Не женщина вышла танцевать, а мужчина вышел погулять и танцевать, понимаете?» — рассказал народный артист Чеченской Республики.

Сам клип снят по мотивам кинокартины «Танцор диско». По словам Руссо, сейчас много внимания уделяется старым фильма, потому в них есть душа. Однако сама песня никакого отношения к тому времени не имеет.

«Песня современная, супер. С нынешними звуками, то есть, то, что требует маркет, скажем рынок музыкальный. Почему не добавить бы элемента, привкуса?» — добавил четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон».

Руссо признался, что первостепенное значение для него имеют люди. По его мнению, для любого артиста превыше всего должна стоять его публика. При написании песен певец вспоминает концертный зал с фанатами, после чего строки сами льются рекой.

«Даже на студии. То есть я один в этой комнате перед микрофоном. Но я всегда думаю, в голове крутится у меня, как будто я пою и впереди зрители сидят», — поделился артист.

Несмотря на такой огромный список песен, певец выделяет для себя только те, что нравятся публике. Например, одним из самых прослушиваемых на сегодняшний день синглом считается «Обручальная».

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