Рак мозга: ТОП-7 симптомов злокачественной опухоли

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 67 0

Головная боль может быть признаком опухоли мозга

Рак мозга: ТОП-7 симптомов злокачественной опухоли

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Самое главное — не игнорировать проблемы, чтобы вовремя выявить образование.

Головная боль может возникнуть из-за онкологии. Об этом пишет сайт URA.RU

Значительное ухудшение памяти также должно насторожить и сподвигнуть на обращение к специалисту. Новообразование может давить на участок, который отвечает за долгосрочность нахождения информации в голове.

Один из самых первых и ярких симптомов, помимо головной боли, — это судороги. Важно учесть, что в это понятие входит не только сильные неконтролируемые дергания, но и периодическое ощущение резких необычных запахов, вкусов или чувство дежавю.

Также распространенным симптомом является ухудшение зрения. Это объясняется тем же, опухоль давит на глазной нерв. Потому, если длительное лечение зрения не приводит ни к каким результатам, то стоит сделать МРТ головного мозга.

Менее очевидная проблема, но не менее распространенная — синдром хронической усталости. Его часто оправдывают ленью, но проблема может оказаться гораздо глубже.

Обратить внимание следует и на проблемы с речью. Внезапные нарушения дикции, проблемы с подбором слов — тревожный симптом.

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