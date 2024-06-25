«Это бремя»: Смолкин впервые высказался после смерти Заворотнюк

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 138 0

Смолкин поддержал решение семьи Заворотнюк скрыть ее от общественности

«Это бремя»: Смолкин впервые высказался после смерти Заворотнюк

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Актер считает, что родные звезды приняли верное решение. О чем он?

Заслуженный артист России Борис Смолкин не пришел на похороны своей коллеги Анастасии Заворотнюк. Мужчина даже не комментировал смерть звезды «Моей прекрасной няни». Однако он высказался в эфире одного из федеральных каналов о родственниках актрисы.

Он заявил, что полностью поддерживает решение близких не показывать Заворотнюк общественности.

«В какой-то момент это бремя публичности заканчивается. Перед лицом Бога и болезней все это улетучивается. Дальше люди ведут себя так, как считают нужным. На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», — сказал актер.

Знаменитости не стало в конце мая этого года — актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Онкологию в четвертой стадии у Заворотнюк диагностировали в 2019-м, после чего звезда начала мужественно бороться с болезнью. Невероятную поддержку Анастасии оказывал ее любимый супруг фигурист Петр Чернышев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжело больную Заворотнюк вывозили из дома только в парандже.

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Болезнь Анастасии Заворотнюк
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