На причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные»

Со 2 июля на городских причалах в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в столице начнутся занятия йогой и танцами. Об этом 27 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Занятия можно будет посещать в пяти новых живописных местах: на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники», — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Занятия будут начинаться в 19:00. Кроме того, 27 июня в рамках акции «Причаливай к спорту» для всех желающих пройдет уникальная тренировка на теплоходе.

«Летний сезон тренировок проекта начался на 29 площадках в популярных местах столицы. Сейчас занятия на свежем воздухе проходят в парке Победы, на территориях Центрального рынка, гастрокластера „Три вокзала. Депо“, Культурного центра ЗИЛ и на других площадках», — сообщил мэр.