Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект «Время добра»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

В программе ожидается свыше 30 различных активностей

Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект «Время добра»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве с 29 июня по 7 июля пройдет летний цикл волонтерского проекта «Время добра». Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

В программе — свыше 30 различных активностей. Организаторы проведут спортивные, экологические и социальные акции, а также пригласят москвичей на мастер-классы в творческие студии. Мероприятия запланированы на разных площадках города.

«Все изделия, созданные на мастер-классах, будут переданы в благотворительные фонды», — отметил Собянин в своем Telegram.

Чтобы принять участие в проекте, потребуется регистрация на сайте «Мосволонтера».

Согласно результатам исследования, проведенного столичным проектом «Город неравнодушных» и Высшей школой экономики, почти 70% москвичей принимают участие в благотворительной деятельности.

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