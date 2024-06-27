«Нерешенная проблема»: названы самые неочевидные причины бесплодия

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Репродуктолог Петухова: стресс может повлиять на работу репродуктивной системы

«Нерешенная проблема»: названы самые неочевидные причины бесплодия

Фото: www.globallookpress.com / © Hendrik Schmidt

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Репродуктивная система подвержена влиянию многих факторов, среди которых не только патологии.

Причиной бесплодия у мужчин и женщин может быть не только какая-то патология, также на репродуктивную систему влияют сильные переживания и стресс. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-репродуктолог Наталья Петухова.

По ее словам, такой диагноз как «бесплодие неясного генеза» ставят в том случае, если проведено полное обследование пары, исключены все известные факторы, а зачать ребенка не получается. Такое «заболевание» составляет всего в примерно 10% случаев.

Среди факторов, приводящих к этому, обычно выделяют несколько: проблемы с генетикой, мутации генов, влияющих на качество яйцеклеток, а также различные соматические болезни.

«Бесплодие неясного генеза» остается одной из нерешенных проблем в области репродуктивной медицины, в связи с чем ведутся исследования, направленные на снижение доли идиопатического фактора бесплодия путем выявления репродуктивно значимой соматической патологии», — объясняет Петухова.

К возможным причинам относятся еще и аутоиммунные процессы, которые также приводят к снижению фертильности. В этом же ряду стоят преморбидные личностные особенности, эмоциональный стресс и психологические трудности. Например, из-за психоэмоционального перенапряжения тоже может страдать репродуктивная система.

«Порой ЭКО является единственным методом лечения „бесплодия неясного генеза“, так как другие подходы оказываются неэффективными и при их использовании продолжительность бесплодия увеличивается», — заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женский иммунитет может не позволить зачать ребенка.

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