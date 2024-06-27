Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

Это медицинские учреждения нового формата, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами.

Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Одним из важнейших мероприятий по улучшению системы здравоохранения в Москве в текущем году станет модернизация психологической помощи жителям столицы. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

В частности, в мае и июне этого года открылись два первых центра ментального здоровья (ЦМЗ). Это медицинские учреждения нового формата, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами.

«Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем», — написал мэр.

По его словам, в Центрах ментального здоровья работают высококвалифицированные и опытные специалисты.

«Первая и, пожалуй, главная задача специалистов ЦМЗ — правильно определить причину недуга. Эту задачу они решают в тесном контакте с врачами поликлиник, работая как одна команда», — отметил Собянин.

Если причина лежит в плоскости соматических заболеваний, то больной продолжит лечение в поликлинике или стационаре. В то же время, если дело в ментальном здоровье, и расстройство может быть устранено методами психотерапии, то «врачи ЦМЗ предложат пациентам комплексное лечение, включающее индивидуальные и групповые консультации, тренинги, а также процедуры инструментальной терапии», добавил градоначальник.

В ЦМЗ при необходимости может направить врач городской поликлиники. Москвичи могут самостоятельно записаться через мобильные приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также на порталах mos.ru и emias.info.

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