«Пример публичным людям»: адвокат Жорин оценил щедрый поступок разводящегося с Алсу Абрамова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 5 543 0

Адвокат Жорин: Ян Абрамов является примером для публичных разводящихся людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Супруг певицы настроен на мирное урегулирование семейного кризиса. По крайней мере, пока.

Бизнесмен Ян Абрамов поступил как настоящий мужчина, предложив пока еще своей супруге Алсу имущество на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Звездный адвокат Сергей Жорин считает предпринимателя примером для подражания.

«Молодец, Ян Абрамов! Всем брать с него пример. <…> Хочется верить, что вся эта история от начала до конца станет примером для многих публичных людей в первую очередь. Примером того, что можно расставаться красиво, достойно. И ничего страшного нет в том, что люди спустя какой-то промежуток времени принимают решение расстаться», — рассказал Жорин 5-tv.ru.

В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Точные причины расставания не назывались. Однако, по одной из версий, супруг был неверен знаменитости. Как бы то ни было, бизнесмен настроен на мирное урегулирование семейного кризиса, так как не хочет скандалов вокруг своей семьи.

Сегодня, 27 июня, прошло первое заседание в рамках бракоразводного процесса певицы Алсу с мужем. Суд отложил рассмотрение на два месяца для примирения сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд дал Алсу и Абрамову два месяца для примирения.

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