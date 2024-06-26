Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
Лидеры России и Турции провели телефонные переговоры.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
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Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с турецким лидером. Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане и выразил солидарность с российским народом.
Лидеры договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.
Теракты в Дагестане
Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.
По последним данным, погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Токаев выразил соболезнования из-за терактов в Махачкале и Дербенте.
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