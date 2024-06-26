Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с турецким лидером. Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане и выразил солидарность с российским народом.

Лидеры договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.

Теракты в Дагестане

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

По последним данным, погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Токаев выразил соболезнования из-за терактов в Махачкале и Дербенте.