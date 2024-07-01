Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22 человек

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Погиб еще один сотрудник полиции.

Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22 человек

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев; 5tv-ru.

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Тема:
Нападение на полицию в Дагестане Пожар в Дагестане

Число погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 22 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.

«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на Telegram-канале администрации главы республики.

Теракты в городах Дагестана — Махачкале и Дербенте

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

Прежде сообщалось о 21 погибшем человеке, включая 15 полицейских. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал почти на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане. По данным следствия, один из террористов разделял мотивы национальной и религиозной политики обвиняемого. Кроме того, Верховный суд Дагестана назвал организатора терактов.

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Нападение на полицию в Дагестане
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