Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22 человек

Погиб еще один сотрудник полиции.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев; 5tv-ru.
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Число погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 22 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.
«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на Telegram-канале администрации главы республики.
Теракты в городах Дагестана — Махачкале и Дербенте
Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.
Прежде сообщалось о 21 погибшем человеке, включая 15 полицейских. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал почти на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дагестане. По данным следствия, один из террористов разделял мотивы национальной и религиозной политики обвиняемого. Кроме того, Верховный суд Дагестана назвал организатора терактов.
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