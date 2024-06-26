Юные герои: школьники помогали полицейским во время теракта в Дагестане

Братья Нурмагомедовы разносили воду силовикам, которые вели бой с террористами.

Нашей съемочной группе удалось разыскать еще двух героев, совершивших смелый поступок во время нападения террористов. Это те самые дагестанские школьники, которые под звуки выстрелов разносили воду сражающимся силовикам.

Кадры с ними облетели весь интернет. Двоюродные братья десяти и девяти лет Абду-Басыр и Магомед-Шапи Нурмагомедовы сами предложили взрослым поехать в район нападения и помочь хоть чем-нибудь.

Мальчики знают — их семья тоже пострадала от террористов в 2012 году во время подрыва на полицейском посту. Тогда погиб их дедушка. В этот раз они просто не смогли остаться в стороне.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.

Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.