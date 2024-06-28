Заложники лжи: Колокольцев выступил на саммите по линии ООН

Глава МВД России выступил за выработку рамочных мандатов миротворцам.

Миротворческие миссии, действующие в разных странах, не могут полноценно выполнять свои функции, так как становятся заложниками дезинформации. Об этом сегодня говорил глава российского МВД, выступая на саммите правоохранителей в ООН.

Владимир Колокольцев отметил, что миротворцев нельзя использовать в темную, ведь это люди в погонах, выполняющие приказ.

«Мы выступаем за выработку четких рамочных мандатов для достижения мира между конфликтующими сторонами. Все более актуальной становится проблематика противодействия дезинформации, ложным сведениям и данным, используемым с недружественными намерениями. Такого рода информация является частью пропагандистской работы деструктивных сил, нередко выступает инструментом, действующим против миротворцев, а также может повлечь разделение голубых касок по категориям, по надуманным предлогам», — сказал Колокольцев.

Глава МВД Колокольцев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом накануне. Кроме саммита у него запланированы переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Также у него состоится ряд личных встреч с главами делегаций правоохранительных органов других стран.