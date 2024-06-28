Уникальные коллекционные вина: в «Массандре» состоялась дегустация

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Это настоящее историческое достояние винзавода, в будущем оно может стать основой для выпуска других букетов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Уникальное событие на одном из старейших винодельческих предприятий страны! На заводе Массандра — ежегодная дегустация напитков, которая называется Егоровская, по фамилии главного винодела Крыма.

В этом году 150 лет со дня его рождения, а основным вином, которое смогут попробовать гости станет, заложенный Егоровым, Мускат урожая 1944-го года. Немного о его вкусе узнал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Цвет, а далее аромат, вкус и послевкусие. Баллы по этим критериям выставляются в отдельный аттестат. Система оценивания вина в «Массандре» не меняется уже почти сто лет.

На столе сердце дегустации. Здесь такая подборка, которую редко встретишь даже в дорогой, серьезной коллекции: например, «Ай-Даниль Бардо» 1934-го или «Кокур десертный сурож» 1974 года.

Традиционная «Егоровская дегустация» в этом году юбилейная — 150 лет со дня рождения главного крымского винодела прошлого века Александра Егорова. Подборка уникальных винтажных напитков приурочена именно к этому событию.

«Это не только имиджевое событие. Я бы сказал, что это событие важно для виноделов с точки зрения их деятельности потому, что оно имеет, безусловно, научное значение. Значение для разработки последующей новых типов вин, собственно, так она и задумывалась Егоровым еще десятилетия назад», — заявил гендиректор АО «ПАО «Массандра» Владимир Масловский.

Главным вином праздника в этом году стал «Мускат» урожая 1944 года. Напитку исполнилось ровно 80 лет. Жюри единогласно выставило максимальные сто баллов. У ветеранов завода даже бытует мнение, что год освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков был настолько радостным, что народное счастье передалось напиткам.

«Люди, которые его делали, они все это запечатлели. И это позволило вину долгие годы развиваться и передать энергию жизни всем тем, кто его пробовал», — рассказал главный винодел АО «ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Массандровская коллекция вин — одна из крупнейших в мире: более миллиона бутылок и 700 наименований.

На полке под номером 32 необычная подборка для «Массандры»: крепкий алкоголь. Здесь и виски, и арманьяк, и коньяки — все это участники международного конкурса 1970 года. Теперь это исторический фонд завода. Все это не продается.

В отличной форме и само предприятие, которое в этом году уже отметило 130 лет со дня создания. За последнее время «Массандра» увеличила площадь виноградников и нарастила производственную базу. На российском рынке вина — это один из самых серьезных игроков.

«Для нас это воспримется как праздник. Тем более здесь еще обучаются молодые кадры. Учатся ценить, беречь, а самое главное, любить свою профессию», — заявила гендиректор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

Для отечественного и иностранного потребителя эстетика «Массандры» в первую очередь в том, что большинство марок производится только на этом заводе. Например, знаменитый «Мускат белый красного камня» не меняет своего вкуса более полувека, неизменным остается и терруар, место, где выращивается виноград, все тот же поселок Краснокаменка у подножия Медведь-горы. Такая историческая стабильность во многом и является залогом непревзойденного качества.

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