«Школа губернаторов»: 57 участников кадрового проекта возглавили регионы РФ 

Эфирная новость 34 0

Путин встретился с выпускниками высшей школы РАНХиГС

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эта программа кадрового резерва реализуется с 2017 года по поручению президента.

Владимир Путин в формате видеоконференции общается с выпускниками шестого потока высшей школы госуправления РАНХиГС, которую еще называют «Школой губернаторов». Эта программа кадрового резерва реализуется с 2017 года по поручению президента.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе шестого уже потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Напомню, что этот значимый проект стартовал еще в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть школой губернатора. И действительно уже 57 выпускников возглавили регионы РФ. А в целом, за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях с очень хорошей стороны», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии. Его в этот раз посвятили роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.75
0.79 92.42
1.43
Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороск...

Последние новости

22:17
«Привет, наследники!» — Беглов открыл праздничный концерт «Алые паруса»
22:17
«Останется в воспоминаниях на всю жизнь» — выпускники из Белоруссии об «Алых парусах»
22:16
Почувствуете в 45-60 лет: к каким страшным последствиям приводит лень
22:01
На Дворцовой площади Петербурга начался праздничный концерт «Алые паруса»
21:55
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
21:50
«Не хочется яркости»: Решетова сменила имидж на фоне скандала с мужем Алсу

Сейчас читают

В зоне боев: спасет ли Блиновского участие в СВО от уголовного преследования
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Организаторы раскрыли имена хедлайнера и ведущих «Алых парусов — 2024»!

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака