«Школа губернаторов»: 57 участников кадрового проекта возглавили регионы РФ 

Эта программа кадрового резерва реализуется с 2017 года по поручению президента.

Владимир Путин в формате видеоконференции общается с выпускниками шестого потока высшей школы госуправления РАНХиГС, которую еще называют «Школой губернаторов». Эта программа кадрового резерва реализуется с 2017 года по поручению президента.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе шестого уже потока Программы развития кадрового управленческого резерва. Напомню, что этот значимый проект стартовал еще в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть школой губернатора. И действительно уже 57 выпускников возглавили регионы РФ. А в целом, за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях с очень хорошей стороны», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о результатах Форума регионов России и Белоруссии. Его в этот раз посвятили роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.