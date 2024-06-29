Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»

Музыкант назвал этот вечер волшебным.

Хедлайнер праздничного концерта «Алые паруса» Мот пожелал выпускникам «самой замурашечной ночи».

«Сегодня — волшебный вечер, волшебная ночь. Чтобы она стала еще более волшебной и „замурашечной“!» — сказал Мот.

Исполнитель попросил, чтобы зрители подняли фонарики вверх и посвятил им свое выступление.

«Алые паруса-2024» — это масштабное уникальное в своем роде шоу, известное по всему миру. Главный выпускной России на Дворцовой площади Северной столицы ежегодно собирает десятки тысяч вчерашних школьников из России и других стран.

Праздничный концерт начался на Дворцовой площади в 22 часа по московскому времени, а кульминацией шоу стал выход белоснежного брига «Россия» в акваторию Невы.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ваня Дмитриенко предстал на «Алых парусах» капитаном-романтиком.