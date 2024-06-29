Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»

Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам мурашек от сегодняшней ночи
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Музыкант назвал этот вечер волшебным.
Хедлайнер праздничного концерта «Алые паруса» Мот пожелал выпускникам «самой замурашечной ночи».
«Сегодня — волшебный вечер, волшебная ночь. Чтобы она стала еще более волшебной и „замурашечной“!» — сказал Мот.
Исполнитель попросил, чтобы зрители подняли фонарики вверх и посвятил им свое выступление.
«Алые паруса-2024» — это масштабное уникальное в своем роде шоу, известное по всему миру. Главный выпускной России на Дворцовой площади Северной столицы ежегодно собирает десятки тысяч вчерашних школьников из России и других стран.
Праздничный концерт начался на Дворцовой площади в 22 часа по московскому времени, а кульминацией шоу стал выход белоснежного брига «Россия» в акваторию Невы.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ваня Дмитриенко предстал на «Алых парусах» капитаном-романтиком.
- 29 июн
- «Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
- 29 июн
- Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
- 29 июн
- «Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций
- 29 июн
- «Наизусть»: Алсу счастлива, что выпускники пели хором ее песни на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Вы сами все знаете»: хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
- 29 июн
- Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы»
- 29 июн
- «Я не хочу сидеть дома!» — Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать
- 29 июн
- Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали видеопослание на «Алых парусах»
Читайте также
57%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?