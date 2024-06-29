Почему молодежь зависима от вейпов? Психолог выявила четыре причины

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Психолог Гайдарова: на зависимость молодежи влияет их окружение

Почему молодежь зависима от вейпов? Психолог выявила четыре причины

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Что еще, помимо снятия напряжения, заставляет людей пристраститься к электронными сигаретам?

Тягу и зависимость молодежи от электронных сигарет можно объяснить четырьмя причинами. Об этом сообщила профессиональный психолог Валентина Гайдарова изданию aif.ru.

Первая причина — это желание быстро получить удовольствие и снять напряжение. По словам специалиста, расслабиться можно и с помощью менее вредных способов, которые окажут благоприятное воздействие на организм. Например, спорт и медитация.

Психолог отметила, что на зависимость влияет окружение человека — это вторая причина.

«Молодые люди начинают курить, так как это дает им чувство значимости и установку „я такой же, как все“. Это особенно важно подросткам, для которых быть „своим“ в окружении — значит получить всеобщее признание», — подчеркнула Гайдарова.

Два других мотива перейти психолог объяснила стремлением компенсировать любовь и прокрастинацией. Когда человек вместо ненавистного ему дела, будь то скука или лень, отвлекается на курение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что парение электронных сигарет может нанести тяжелые повреждения мозгу.

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