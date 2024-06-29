Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Пензе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 0

По предварительной информации, пилот погиб.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Пензе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Легкомоторный самолет «ЛАК-17» совершил аварийную посадку в Пензе. О происшествии сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что инцидент произошел у села Сосновка Бессоновского района. По предварительной информации, пилот погиб. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

До этого похожий случай произошел в Подмосковье, где легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе. Воздушное судно при этом осталось целым. Его обнаружили в кустах на обочине трассы, которую, по всей видимости, пилот использовал, как посадочную полосу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи приступили к доследственной проверке по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Подмосковье.

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