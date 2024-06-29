«Умный человек заметит мысль»: Карина Кросс встала на защиту режиссеров

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 1 224 0

Блогер Карина Кросс поддержала отечественных режиссеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Блогер не считает популярные сериалы «Вампиры средней полосы» и «Раневская» жестокими.

Режиссер только вкладывает задумку в сериал, а как ее интерпретировать, зависит лишь от зрителя. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала блогер Карина Кросс на премии ИРИ в Москве.

Светская львица высказалась насчет споров о сериалах «Вампиры средней полосы» и «Раневская», в которых многие увидели жестокость и осудили авторов. Кросс считает, что режиссеры должны иметь возможность самовыражаться.

«Вопрос к зрителю, который смотрит тот или иной сериал. Если режиссер хочет продемонстрировать, что данная ситуация ему, как режиссеру, не нравится, то герой, как правило, в конце ни к чему хорошему не приходит. Либо приходит к изменению своего внутреннего состояния, он что-то переосмысливает, как-то меняется. », — высказала свою позицию Карина.

Блогер подчеркнула, что только зритель для себя решает, поддерживает ли он героя и ситуацию, в которой тот оказался. А режиссер снимает сериал так, как он его видит и вносит в него свой смысл, дальше все зависит только от зрителя. От того, как он поймет, развернет и осмыслит все увиденное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Карина Кросс не зацикливается на внешнем виде.

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