Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения катеров в Азове

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Авария произошла на выходе из реки Азовки в Дон.

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения катеров в Азове

Фото: Telegram / МЧС Ростовской области / mchs_rostov

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В Азове, Ростовская область, произошла авария с участием двух маломерных судов, один человек погиб. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС в официальном Telegram-канале.

«На выходе из реки Азовки в Дон в районе лодочной станции произошло столкновение двух катеров Berkut и „Новая Ладога“», — сказано в публикации.

В результате происшествия водитель катера Berkut получил тяжелые ранения и скончался. Пассажирка второго катера получила травмы и была госпитализирована в местную больницу. На месте ЧП работают правоохранители, ведутся следственные мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что на воде, как и на дороге, есть свои правила безопасного движения. МЧС призывает всех владельцев судов к осторожности и внимательности во время речных прогулок.

Ранее 5-tv.ru писал о самых распространенных ошибках родителей, из-за которых дети гибнут на пляже и в небольших водоемах, а также перечислял основные меры безопасности.

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