Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией

Знаменитый рэпер давно говорит о сотрудничестве с РФ, причем не только в творческом смысле.

В Россию приехал едва ли не самый популярный в мире реп-исполнитель Канье Уэст. Слухи о его визите в Москву появились еще в начале мая. Как оказалось, артист приехал на день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет. О дружбе двух неординарных личностей известно уже не первый год.

Новость о визите Канье Уэста стала едва ли не самой громкой в воскресный день для его поклонников. Пока многие с нетерпением ждут подробностей от самого исполнителя, он, очевидно, с удовольствием любуется столичными красотами в окружении телохранителей и приятелей.

Что Уэста связывает с Россией кроме Рубчинского

Канье Уэст появился на фото в куртке российского дизайнера в 2018 году. Тогда Рубчинский работал с американским брендом Carhartt. А спустя пять лет модельер стал руководителем линейки одежды Yeezy, которой владеет сам рэпер. Гоша Рубчинский вопреки отмене всего российского за рубежом вошел в список 500 самых влиятельных людей индустрии моды по мнению Business of Fashion. Позиция бренда дизайнера — создание одежды для «аутсайдеров». Рубчинский сумел показать Западу отечественные мотивы в своих работах, на них стали обращать внимание самые влиятельные деятели поп-культуры. Канье Уэст — в их числе. Не так давно, иронии ради или нет, рэпер прогуливался по улицам в футболке от Гоши с надписью «Черные псы».

И вот — торжество российского модельера сделало визит рэпера в Россию реальностью. Об этом заговорили сразу многие знаменитости. Одной из первых отреагировала известная продюсер Яна Рудковская.

«Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“!» — в своем Telegram-канале написала Рудковская.

Сам же рэпер время не теряет — он уже поздоровался с поклонниками в социальных сетях: «Привет, Москва».

Известно, что Канье Уэст остановился в одном из самых престижных отелей в центре столицы. При этом подробности его загадочного визита все еще не раскрываются. Например, коллега Гоши Рубчинского, Алена Ткач, хоть и подтвердила визит рэпера, но комментировать возможный концерт — долгожданное событие для многих поклонников творчества Уэста — она не стала.

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Вместе с тем Гоша Рубчинский — не единственный, с кем из отечественных знаменитостей знаком исполнитель. Российская модель Ирина Шейк снялась в его клипе на песню «Power» еще в 2010 году. В 2021 году СМИ стали подозревать исполнителя в романе с русской красавицей. Однажды она надела на прогулку в Нью-Йорке футболку, которую Уэст создал со всемирно известным брендом Balenciaga. А последней каплей стало совместное путешествие Ирины Шейк с Канье на юг Франции. Пресса внимательно следила за отпуском парочки — в Сети появилась информация, что аэропорт они уже покидали раздельно.

«Завтра появится слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, окей? Потом, послезавтра, будет кто-нибудь еще. Слушайте, в моей жизни всегда что-то происходит, и я бы предпочла оставить это при себе», — комментировала слухи о романе с Канье российская модель.

Кроме того, знаменитый исполнитель, любящий выставить себя в максимально необычном амплуа, сравнил однажды себя с президентом России Владимиром Путиным. В 2021 году во время записи подкаста он начал хвастаться своими достижениями в контексте творчества.

«Я решил, что я как молодой Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия, а я король культуры», — нескромно высказался артист.

Насколько удачным оказалось сравнение — вопрос спорный, однако можно с уверенностью считать, что Канье относится со своеобразным почтением к российскому лидеру. В 2020 году он даже опубликовал в своем личном блоге фотографию Путина на тренировке по дзюдо с Мусой Могушковым. Канье тогда написал, что это — последняя его публикация до тех пор, пока ему не захочется поделиться в блоге чем-нибудь еще.

Русское дело в карьере

Также рэпер заявлял о желании организовать в России шоу, однако все задумки остались на стадии переговоров. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Предположительно, не последнюю роль в этом вопросе сыграли братья Агаларовы. К счастью или сожалению, но на фоне обострения напряженных отношений России и США сотрудничество осталось в стадии заморозки.

Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков однажды тоже высказался касательно встречи Владимира Путина и Канье Уэста. Тогда рэпер изъявил желание провести церковную службу в России по православным обычаям.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — сказал Песков, комментируя вероятность встречи артиста и президента.

Кроме того, Канье Уэст неоднократно высказывался в поддержку бывшего американского президента Дональда Трампа. Пользователи Сети предполагали, что они могли бы стать «напарниками в ходе гонки 2024 года».

Так или иначе — знаменитый рэпер прибыл в Россию. Предположительно, он задержится тут на несколько дней, однако более конкретных заявлений ни его представитель, ни сам артист, не делали. Канье Уэст успел прогуляться по центру столицы и посетить ресторан.

Где уже заметили Канье в Москве

Особо пытливые поклонники уже даже успели предположить, где отметился артист. Юбилей Гоши Рубчинского праздновали вчера в знаменитом среди представителей российского бомонда ресторане на Моховой улице — прям напротив Кремля. Ценник там, к слову, по меркам престижных заведений Москвы, средний. Рюмка водки в нем стоит так же, как и в большинстве баров столицы. Цена блюд не сильно превышает цифру в ресторанах аналогичного класса.

К слову, номер он, скорее всего, выбрал не самый дорогостоящий. В отеле Four Seasons, в котором рэпер, вероятно, остановился, на эти даты есть намного более затратные варианты. Уэст решил почивать в среднем по уровню среди элитных номеров. Предположительно, его стоимость составляет чуть больше одного миллиона за ночь. При том ночь в более дорогих номерах оценивается вдвое дороже. Их цена доходит до 2,5 миллиона рублей.

Также стоит отметить, что рэпер приехал в Россию без своей скандально известной жены. Бьянка Цензори вряд ли удивит столичных прохожих провокационными нарядами. Возможно, Канье осведомлен о российских традиционных ценностях, и, вероятно, решил не шокировать московскую публику. Вместе с тем исполнитель прогулялся по центру Москвы, можно сказать, «по-простому»: улицы никто не перекрывал, особый режим ради него никто не вводил.

Продюсер Рудковская, в свою очередь, продолжает вселять надежду в фанатов Канье Уэста. Еще не исключено, что концерту все-таки быть.

«По моей информации, завтра он команда посмотрит „Лужники“. И это еще не факт, что точно все состоится» — отметила она.

Вместе с тем не дремлют и недобросовестные пользователи Сети — на площадках по продажам уже появляются анонсы концерта исполнителя, причем с датой. Однако Канье Уэст все еще не заявлял о мероприятии. На том же самом настаивают наши источники.

Новость о визите Канье Уэста стала едва ли не самой громкой в воскресный день в России. Пока многие с нетерпением ждут подробностей от самого исполнителя, он, очевидно, с удовольствием любуется столичными красотами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, даст ли Канье Уэст концерт в России.