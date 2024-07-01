Собянин пригласил гостей и жителей столицы на «Московское чаепитие»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 18 0

Участники фестиваля смогут узнать много интересного об истории русских традиций.

Собянин пригласил гостей и жителей столицы на «Московское чаепитие»

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Фестиваль «Московское чаепитие» начнется в столице 1 июля и продлится до 15 сентября. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«Сердцем фестиваля вновь станет Тверская площадь. Здесь каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12 дня и до девяти вечера театрализованные представления будут погружать зрителей в атмосферу XVIII, XIX и XX веков», — сказано в сообщении.

В рамках фестиваля желающие смогут присоединиться к тематическим мастер-классам. Гости смогут также больше узнать об истории чайной церемонии в России. На основе сохранившихся данных, московские специалисты подготовили для гостей фестиваля рецепты ледяного чая.

«Перепробовать разные вкусы и найти любимый рецепт можно будет до 31 августа на верандах ресторанов и с 15 июля до 8 сентября на улицах и в парках», — написал Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин рассказал о направлениях московского туризма.

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