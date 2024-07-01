Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой
У пары есть маленькая дочь.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков развелся с женой Ангелиной Монах. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro
Блогер поделился, что его супруга почти 20 лет живет в Таиланде, куда он за ней и последовал, но остался разочарован. Степан так и не смог стать там востребованным по своей специальности.
«Знаете, сколько у меня было продаж в Таиланде за год? Ноль! Пока я жил в Таиланде, все думал: „Когда же домой? Когда же в Москву? Когда же на родину?“ Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. <…> Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно», — рассказал блогер.
Степан заверил, что Ангелина восприняла все спокойно и поняла его. Пара прожила вместе всего несколько лет. У них есть маленькая дочь Степания. В этом году ей исполнится четыре года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маликов проявляет гиперопеку в отношениях с дочерью.
Читайте также
51%
1.55 93.96
1.54
Нашли ошибку?