Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой

Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков развелся с женой Ангелиной Монах. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro

Блогер поделился, что его супруга почти 20 лет живет в Таиланде, куда он за ней и последовал, но остался разочарован. Степан так и не смог стать там востребованным по своей специальности.

«Знаете, сколько у меня было продаж в Таиланде за год? Ноль! Пока я жил в Таиланде, все думал: „Когда же домой? Когда же в Москву? Когда же на родину?“ Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. <…> Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно», — рассказал блогер.

Степан заверил, что Ангелина восприняла все спокойно и поняла его. Пара прожила вместе всего несколько лет. У них есть маленькая дочь Степания. В этом году ей исполнится четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маликов проявляет гиперопеку в отношениях с дочерью.