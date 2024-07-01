Четыре воздушные цели сбили над Севастополем

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Развожаев: над Севастополем, предварительно, сбили четыре воздушные цели

Четыре воздушные цели сбили над Севастополем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В небе над Севастополем уничтожены, по предварительной информации, четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что объекты были сбиты в небе над акваторией и в районе Балаклавы. При этом осколки упали, в том числе, в прибрежной зоне.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, ситуацию контролируют экстренные службы, добавил Развожаев.

Ранее в этот день российские военные показали внутреннее устройство ракет ATACMS, с помощью которых был прежде атакован Севастополь. Специалисты указали на систему наведения и GPS антенну, благодаря которым ракета удерживается на баллистической траектории. Отмечается, что анализировать работу систем ракеты и корректировать ее курс можно на протяжении всего полета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России.

+28° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:34
Умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей» Татьяна Тарасова
21:05
Четыре воздушные цели сбили над Севастополем
20:45
Налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
20:27
Больше всех переживает собака: Прилучный и Брутян поделились подробностями воспитания малыша
20:10
Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено
19:53
«Осталось у меня в голове»: Алина Загитова рассказала о своем жизненном кредо

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
«Защищают свое гнездо»: чем опасны гигантские осы, наводнившие Москву
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака