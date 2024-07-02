Космические планы: названы сроки запуска российской орбитальной станции

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Борисов анонсировал развертывание РОС в ближайшие три года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уже подписаны контракты на ее возведение, а также на создание пилотируемых кораблей.

«Роскосмос» открывает новую главу в освоении космического пространства. Директор госкорпорации утвердил график развертывания новой орбитальной станции. Уже подписаны контракты на ее возведение, а также на создание пилотируемых кораблей с ракетой-носителем «Ангара».

Развертывание станции начнут в ближайшие три года с запуска научно-энергетического модуля. Он вместе с еще тремя — универсальным узловым, шлюзовым и базовым — войдет в ядро станции. Они должны заработать до 2030 года. На втором этапе — 2033-го к станции пристыкуют еще два целевых модуля.

Юрий Борисов отметил важность такого проекта, он позволит не прерывать полеты и работу непосредственно в космосе.

«Все вы прекрасно понимаете состояние МКС, и нам самое главное — нельзя допустить перерыва в нашей пилотируемой программе. Работа сложная, в ней участвует огромная кооперация. Это не только создание станций, это наземная инфраструктура и многое другое, поэтому это должно работать как хороший оркестр», — отметил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в космосе планируют использовать новейшие российские дроны. Они появятся на будущей российской орбитальной станции, разработка уже ведется специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия».

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