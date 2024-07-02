Ушаков рассказал о предстоящих двусторонних контактах Путина в рамках ШОС
Ушаков: Путин проведет переговоры с иранским коллегой на саммите ШОС 4 июля
Фото: www.globallookpress.com / Sandeep Rasal
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Саммит состоится 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером после подписания итоговых документов на предстоящем саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля.
«После подписания итоговых документов Совета глав государств-членов ШОС состоится беседа нашего президента с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Ирана Мохбером», — сообщил 5-tv.ru помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.
Двусторонние переговоры с Мохаммадом Мохбером будут предшествовать заседанию в формате ШОС+. К нему подключатся и участники объединения, и приглашенные лидеры.
При этом Ушаков отметил, что также в настоящее время идут переговоры о нескольких других двусторонних встречах на полях саммита ШОС в Астане.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ожидать России от председательства Венгрии в Совете ЕС.
Читайте также
45%
1.55 93.96
1.54
Нашли ошибку?