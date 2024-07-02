Ушаков рассказал о предстоящих двусторонних контактах Путина в рамках ШОС

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 26 0

Ушаков: Путин проведет переговоры с иранским коллегой на саммите ШОС 4 июля

Ушаков рассказал о предстоящих двусторонних контактах Путина в рамках ШОС

Фото: www.globallookpress.com / Sandeep Rasal

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Саммит состоится 4 июля.

Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером после подписания итоговых документов на предстоящем саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля.

«После подписания итоговых документов Совета глав государств-членов ШОС состоится беседа нашего президента с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Ирана Мохбером», — сообщил 5-tv.ru помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

Двусторонние переговоры с Мохаммадом Мохбером будут предшествовать заседанию в формате ШОС+. К нему подключатся и участники объединения, и приглашенные лидеры.

При этом Ушаков отметил, что также в настоящее время идут переговоры о нескольких других двусторонних встречах на полях саммита ШОС в Астане.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ожидать России от председательства Венгрии в Совете ЕС.

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
На автодроме «Игора Драйв» прошел масштабный праздник «Мото Драйв»
18:52
Прекращение огня и переговоры с Россией: Орбан провел переговоры с Зеленским
18:38
«Мой красавчик!» — жена Галустяна отреагировала на слухи о его изменах
18:22
Ушаков рассказал о предстоящих двусторонних контактах Путина в рамках ШОС
17:55
«Не только друзья, но и враги»: утвердят ли Урсулу фон дер Ляйен на второй срок
17:40
«Это наше все»: Юлия Барановская блеснула умом на светском мероприятии

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака