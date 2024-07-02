Пентагон анонсировал новые военные поставки Киеву на $2,3 миллиарда

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Остин: США скоро объявят о поставке Киеву вооружений на более $2,3 миллиарда

Пентагон анонсировал новые военные поставки Киеву на $2,3 миллиарда

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Westin Warburton

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Американцы обещают «больше систем перехвата ПВО и противотанковых орудий».

США скоро объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи более чем на 2,3 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По его словам, в пакете будет «больше систем перехвата ПВО, противотанковых орудий и другого ключевого вооружения из арсенала США».

Также Украине будут доставлено в ускоренном порядке больше систем Patriot и NASAMS, отметил Остин.

Основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо ранее заявил, что Запад поставляет недостаточно оружия Украины, поэтому киевскому режиму приходиться закупать его на рынке, где некоторые виды вооружения подорожали в шесть раз.

Более того, продавцы и спекулянты не торопятся заключать с Киевом договоры, ожидая дальнейшего роста цен. Если в начале российской СВО ракета для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» стоила 900 долларов, то сегодня уже шесть тысяч долларов, пожаловался Пикузо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал ненужным то вооружение, которое США заставляют производить в Европе для Украины.

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