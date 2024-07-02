Лукашенко обвинил Запад в стремлении к еще большей эскалации на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

По словам белорусского лидера, его коллеги ищут повод для ввода на территорию Незалежной войск НАТО.

Лукашенко обвинил Запад в стремлении к еще большей эскалации на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Западу нужна эскалация на Украине, чтобы ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

«Я абсолютно убежден, что американцы и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли. Они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет?» — цитирует Лукашенко БелТа.

По словам белорусского лидера, воевать на Украине некому, а наемники не справляются с армией РФ, поэтому Западу и нужна эскалация, чтобы обосновать ввод войск НАТО. В этом заключается опасность ситуации, подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Запад начал новый «крестовый поход», у руля которого встали наследники тех, кто капитулировал в 1945 году и жаждет реванша. Это ведет мир к новой глобальной катастрофе, отметил белорусский лидер.

При этом Запад не сможет изменить итоги Великой Отечественной войны, несмотря на все попытки стереть память о тех событиях, уверен Лукашенко.

В начале июня британская газета The Telegraph сообщила, что НАТО готовит пути переброски войск и бронетехники из США в Европу на случай войны с Россией.

Источники издания рассказали, что альянс работает над «многочисленными сухопутными коридорами», чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к возможной линии фронта.

Согласно планам НАТО, американские войска высадятся в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. Также для переброски десанта США могут задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше запустили программу подготовки граждан к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.

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