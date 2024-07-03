«Поехала втихаря»: какую тайну Заворотнюк удалось скрыть от любимой мамы

Семейную историю вспомнила фигуристка Татьяна Навка, дружившая с актрисой.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк долгие годы скрывала от любимой мамы одну тайну. О ней в эфире одной из программ на федеральном канале рассказала фигуристка Татьяна Навка.

Спортсменка поведала, что Заворотнюк с самого раннего детства проявляла актерский талант, поэтому все вокруг были уверены — маленькая Настя, когда вырастет, обязательно станет играть в кино или в театре. Однако окончив школу, Заворотнюк не пошла подавать документы в театральные вузы. Она поступила в педагогический, побоявшись сразиться с другими абитуриентами за право получить место.

Лишь спустя год Заворотнюк решилась осуществить свою мечту. Однако маме сообщать об этом не стала. Она попросила папу съездить вместе с ней, а родительнице сказать, что они отправляются на археологические раскопки.

«Они с папой поехали втихаря и потом уже, когда поступили…», — заявила Навка.

Спустя годы сама Заворотнюк признавалась — она так и не знает, в курсе ли мама той истории с археологическими раскопками и поступлением в театральный.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли вдовец Заворотнюк построить новые отношения.