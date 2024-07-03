В Госдуме предложили сделать выходным День семьи, любви и верности

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным для многодетных родителей

В Госдуме предложили сделать выходным День семьи, любви и верности

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Как повлияет эта инициатива на производительность труда?

День семьи, любви и верности в России могут сделать официальным выходным для многодетных семей, чтобы обеспечить детям и родителям совместный отдых. С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, обращение она направила на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Об этом пишет РИА Новости.

«В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. В комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», — говорится в документе.

Кроме того, комитет считает, что данная инициатива в случае ее принятия не скажется негативно на производительности труда. Как отмечается в обращении, большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не работают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 июля заработал единый реестр многодетных семей. Как заявляли в Госдума, эта база упростит взаимодействие со структурами, обеспечивающими эту категорию льготников специальными преференциями. Ожидается и введение удостоверения многодетной семьи, которое будет котироваться во всех регионах РФ.

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