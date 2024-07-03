«Мы бы тебя не спасли»: Таисия Повалий едва не умерла во время аборта

Артистка пережила внематочную беременность. Что могло на это повлиять?

Артистка Таисия Повалий призналась, что не была готова стать многодетной матерью. Однажды с помощью специальных уколов она избавилась от нежелательной беременности, что могло стать причиной ее внематочной беременности.

У певицы на тот момент уже был сын Денис от ее первого супруга Владимира Повалий. Мальчику был практически год, когда артистка узнала, что беременна вторым ребенком. Рожать она не хотела, так как не была готова ко второму ребенку.

Знакомые посоветовали Таисии сделать некие уколы, чтобы избавиться от нежелательной беременности. Артистка так и поступила, невзирая на то, что это рискованно и плохо. В 2018 году Повалий уже признавалась, что из-за такого метода у нее случилась внематочная беременность. После этой процедуры она начала чувствовать себя все хуже и хуже.

«У меня боли страшные в животе. Как будто на все органы внутри все давит. Встаю, иду и падаю. Я теряю сознание. Помню, в палате подошел ко мне доктор молодой такой, рыженький... Он говорит: «Девочка моя, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа и мы бы тебя не спасли», — вспоминает знаменитость.

После первого брака на пути Таисии повстречался музыкальный продюсер Игорь Лихута, с которым она живет до сих пор. Артистка призналась, что и с ним у нее было несколько беременностей, но она выбрала другой путь — карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Таисия Повалий вспомнила о гонениях и травле на Украине.