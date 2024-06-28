«Постоянно плакала»: Таисия Повалий вспомнила о гонениях и травле на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 390 0

Таисия Повалий о гонениях из-за политики на Украине: Постоянно плакала

«Постоянно плакала»: Таисия Повалий вспомнила о гонениях и травле на Украине

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Спецоперация

Артистка высказывала свою гражданскую позицию, после чего начались нападки и угрозы жизни.

Украинская певица Таисия Повалий вспомнила, как ее мучили соотечественники и власть имущие за открытое обсуждение политики страны еще 20 лет назад. Артистка высказывала свою гражданскую позицию, после чего начались нападки и угрозы жизни.

В результате она была вынуждена экстренно бежать из Киева. Сначала перебралась в Донецк, а потом и вовсе покинула родину. Об этом звезда рассказала в эфире белорусского телеканала.

«У меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и высказала свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я бежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело», — вспоминала Повалий.

Певица уже поверила, что жить ей осталось недолго. А обстановка в стране и вовсе рисовала беспросветное будущее. Исполнительница чувствовала себя абсолютно никому не нужной. Периодически эмоциональное состояние сказывалось и на здоровье. Она еще не знала, что спустя годы снова окажется в подобных тисках.

«У меня был такой период, думала, что уже жить не буду. Мало того, я постоянно плакала. Столько слез выплакала, что, кажется, море бы наплакала… У меня даже было такое, что я говорить не могла от слез. Такие спазмы были в горле», — поделилась Повалий.

После всех злоключений и переживаний артистка долго приходила в себя, а в итоге поняла, что больше не может смотреть в глаза людям, способным на самые страшные угрозы. После переезда в Россию она еще долго молчала.

Заявлений от нее требуют сейчас, причем и украинцы, и россияне. Знаменитость теперь предпочитает мнение держать при себе. Она снова и снова выходит на сцену в Кремле и остается в Москве, а значит, выбрала.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине Таисию Повалий заочно обвинили по трем уголовным статьям.

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