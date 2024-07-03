«Не все знают»: SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

SHAMAN заявил, что имеет проблемы со слухом с самого детства

«Не все знают»: SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, признался, что с самого детства имеет серьезные проблемы со слухом. Об этом он рассказал изданию VOICE.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал», — сказал артист.

По его словам, данная проблема возникла в возрасте около двух лет после того, как Ярослав переболел отитом. Этот недуг преследует Дронова до сих пор, однако он научился адаптироваться к своей особенности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что песни SНАМАN удалили из стримингового сервиса Spotify. Сам он отреагировал на это строчкой из своей знаменитой композиции. Он написал в своем Telegram-канале, что Запад наложил на него ограничения, «потому что он — русский». 

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