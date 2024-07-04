Глава МАГАТЭ Гросси: ВСУ угрожают ядерной безопасности, атакуя ЗАЭС

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 161 0

Удары украинских боевиков по атомной электростанции должны немедленно прекратиться.

Глава МАГАТЭ Гросси: ВСУ угрожают ядерной безопасности, атакуя ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Беспилотники боевиков ВСУ продолжают атаковать Запорожскую АЭС. Практика подобных ударов несет угрозу для ядерной безопасности и жизни людей. Поэтому такие действия со стороны украинских экстремистов должны немедленно прекратиться. Об этом заявил глава Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Пресс-служба ЗАЭС проинформировала организацию о том, что ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре. В результате этого пострадали рабочие и случился пожар в лесу. Об этом написали на странице аккаунта МАГАТЭ в соцсети X.

«Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить», — написали в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при ударе ВСУ по подстанции ЗАЭС в Энергодаре достигло девяти. Украинские боевики атаковали подстанцию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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