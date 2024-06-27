«Как болото засасывает»: Анфиса Чехова рассказала про борьбу с депрессией

Знаменитая телеведущая призналась, что в ее жизни был период, когда она могла радоваться только благодаря препаратам.

Телеведущая Анфиса Чехова сталкивалась с депрессией и смогла побороть ее. Каким способом — она рассказала на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024 в беседе с 5-tv.ru.

«Бороться с депрессией бессмысленно. В целом бороться с чем-либо это бессмысленно, потому что в борьбе ничего хорошего не рождается. Депрессия — это результат каких-то внутренних изменений гормональных, психологических, химических. Потому что, если человек именно в депрессии находится, не в дисфория, а то большинство находится в дисфория. Есть дисфория, а есть и противоположное, когда ты просто чувствуешь себя печальным, грустно, вот это уныние, а оно как болото засасывает», — рассказала Чехова.

Она отметила, что для начала нужно осмыслить глубину депрессии. Если все очень серьезно, то следует обратиться к специалистам. Возможно, понадобится принимать антидепрессанты, но ничего страшного в этом нет. Телеведущая призналась, что она раньше тоже принимала такие препараты.

Лекарства следует глотать, когда выйти из депрессии сложно самому, отметила Чехова.

«Когда именно выбраться самостоятельно сложно. Вот тогда таблетки очень хорошо помогают, как будто бы тебя так бац — и перенесли в то состояние, где у тебя нет депрессии, и ты начинаешь к нему привыкать. Я же говорю, что уныние — это как болото. А когда тебя при помощи медикаментов оттуда вытащили, поставили на ровной поверхности. Ты такой «О! А вот она жизнь» — объяснила телеведущая.

Под антидепрессантами Чехова радовалась каждым мелочам и это ей очень нравилось. Когда она страдала от расстройства, именно об этом она и мечтала.

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