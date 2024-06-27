«Как болото засасывает»: Анфиса Чехова рассказала про борьбу с депрессией

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 3 715 0

Анфисе Чеховой потребовались лекарства, чтобы справиться с депрессией

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитая телеведущая призналась, что в ее жизни был период, когда она могла радоваться только благодаря препаратам.

Телеведущая Анфиса Чехова сталкивалась с депрессией и смогла побороть ее. Каким способом — она рассказала на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024 в беседе с 5-tv.ru.

«Бороться с депрессией бессмысленно. В целом бороться с чем-либо это бессмысленно, потому что в борьбе ничего хорошего не рождается. Депрессия — это результат каких-то внутренних изменений гормональных, психологических, химических. Потому что, если человек именно в депрессии находится, не в дисфория, а то большинство находится в дисфория. Есть дисфория, а есть и противоположное, когда ты просто чувствуешь себя печальным, грустно, вот это уныние, а оно как болото засасывает», — рассказала Чехова.

Она отметила, что для начала нужно осмыслить глубину депрессии. Если все очень серьезно, то следует обратиться к специалистам. Возможно, понадобится принимать антидепрессанты, но ничего страшного в этом нет. Телеведущая призналась, что она раньше тоже принимала такие препараты.

Лекарства следует глотать, когда выйти из депрессии сложно самому, отметила Чехова.

«Когда именно выбраться самостоятельно сложно. Вот тогда таблетки очень хорошо помогают, как будто бы тебя так бац — и перенесли в то состояние, где у тебя нет депрессии, и ты начинаешь к нему привыкать. Я же говорю, что уныние — это как болото. А когда тебя при помощи медикаментов оттуда вытащили, поставили на ровной поверхности. Ты такой «О! А вот она жизнь» — объяснила телеведущая.

Под антидепрессантами Чехова радовалась каждым мелочам и это ей очень нравилось. Когда она страдала от расстройства, именно об этом она и мечтала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чехова высказалась о воспитании настоящих мужчин.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака