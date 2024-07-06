Журналист Карлсон: Орбан единственный в Европе пытается остановить разрушение Украины

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 100 0

Почему остальные страны Евросоюза не придерживаются такой же политики?

Журналист Карлсон: Орбан единственный в Европе пытается остановить разрушение Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный европейский лидер, пытающийся закончить разрушение Украины. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем блоге.

«Почему Орбан — единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло», — написал он.

В пятницу, 5 июля, венгерский политик прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили сложившуюся ситуацию на Украине и способы урегулирования конфликта.

За пару дней до этого премьер-министр Венгрии находился с официальным визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Цель диалога была такой же — обсудить урегулирование конфликта. Орбан призвал главу киевского режима прекратить огонь, чтобы показать свое стремление к перемирию, но тот отказался.

Не устраивает Виктора Орбана и поведение НАТО, которое изначально было задумано для урегулирования возникших в мире проблем, но почему-то только подогревает их.

«Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны — наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — высказался Орбан.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что, если НАТО выберет «темную сторону», то полностью потеряет свой смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Орбан осудил политику НАТО по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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