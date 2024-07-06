Поели роллы: прокуратура Бурятии начала проверку после массового отравления

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 69 0

Прокуратура Бурятии сообщила о 70 отравившихся роллами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; Прокуратура Республики Бурятия; 5-tv.ru

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Число пострадавших выросло уже до 70.

Число отравившихся роллами людей в Бурятии увеличилось до 70 человек. Из них 39 являются несовершеннолетними. Об этом рассказал заместитель Гусиноозерского межрайонного прокурора Максим Шобоев.

Инцидент произошел в городе Гусиноозерск. Известно, что все обратившиеся употребляли еду в одном кафе.

«В инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 70 заболевших. В том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести», — отметил Максим Шобоев.

Были госпитализировали 15 человек, десять из которых дети. Остальных пациентов отравили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего организован проверка.

«На контроле находятся ход и результаты проверки, проводимые органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчернил Максим Шобоев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что очевидец страшного ДТП на Кутузовском проспекте помог спастись пассажирке одного из столкнувшихся автомобилей.

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