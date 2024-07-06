На ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия выставки «Россия»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Live 6 093 0

Торжественная церемония закрытия выставки «Россия» проходит на ВДНХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Для гостей спели известные на всю страну артисты.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА 

Торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума «Россия» проходит 6 июля в Москве на ВДНХ. Смотрите трансляцию на сайте 5-tv.ru.

В честь закрытия выставки ее организаторы подготовили большой праздничный концерт «Россия нигде не заканчивается». Гостей ждут выступления SHAMAN, Олега Газманова, Пелагеи, Дмитрия Колдуна, Алексея Воробьева, рэпера ST, Натальи Подольской и многих других артистов.

Также выступят народные танцевальные и хоровые коллективы страны. Но это еще не все! Присоединятся к концерту и легенды российского спорта — Сергей Карякин и Вячеслав Фетисов. Всего будет работать несколько площадок — главная уличная сцена, пространство перед павильоном № 1 и у фонтана «Дружба народов».

Выставка «Россия» открылась в столице 4 ноября 2023 года. За восемь месяцев работы ее посетили 18 миллионов человек. На ней были представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке на ВДНХ — экспозиции всех регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. У гостей и жителей столицы есть еще два дня, чтобы увидеть все это. Выставка работает по 8 июля включительно.

Международная выставка-форум «Россия» также вошла в ТОП-10 самых посещаемых мест планеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева в Москве открывается 6 июля междисциплинарный проект «Код города».

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