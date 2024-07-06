Лучший шахматист Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии чемпионата страны

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Уточняется, что в ходе игры Рахману стало плохо, он потерял сознание. Шахматиста экстренно доставили в больницу, однако врачи лишь констатировали смерть. Причиной они назвали инсульт.

На момент смерти Рахману было 50 лет. Он неоднократно становился чемпионом Бангладеш, представлял свою страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии в 2022 году.

До этого стало известно о смерти российского гроссмейстера Сергея Бешукова. Он ушел из жизни 9 июня в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Бешуков был международным гроссмейстером, обладателем полного комплекта наград командного чемпионата России, организатором и арбитром Международной шахматной федерации (ФИДЕ), судьей всероссийской категории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер от остановки сердца в возрасте 31 года.