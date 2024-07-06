Лучший шахматист Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии чемпионата страны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 104 0

Спортсмену стало плохо во время игры, его экстренно доставили в больницу, но было уже поздно.

Лучший шахматист Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии чемпионата страны

Фото: из открытых источников

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Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Уточняется, что в ходе игры Рахману стало плохо, он потерял сознание. Шахматиста экстренно доставили в больницу, однако врачи лишь констатировали смерть. Причиной они назвали инсульт.

На момент смерти Рахману было 50 лет. Он неоднократно становился чемпионом Бангладеш, представлял свою страну на 44-й шахматной олимпиаде в Индии в 2022 году.

До этого стало известно о смерти российского гроссмейстера Сергея Бешукова. Он ушел из жизни 9 июня в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Бешуков был международным гроссмейстером, обладателем полного комплекта наград командного чемпионата России, организатором и арбитром Международной шахматной федерации (ФИДЕ), судьей всероссийской категории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер от остановки сердца в возрасте 31 года.

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