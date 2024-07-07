Вне суеверий: как Юлия Пересильд будет отмечать 40-летие

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 4 264 0

Актриса Юлия Пересильд отметит 40-летие на сцене Театра Наций

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Круглая дата совсем не пугает знаменитую артистку.

Знаменитая актриса Юлия Пересильд планирует отметить свой юбилей на сцене Театра Наций. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru во время кинематографической премии «Ника».

Заслуженной артистке России 5 сентября исполнится 40 лет, однако встретить знаменательную дату «по-крупному» звезда фильма «Вызов» не сможет. В столь важный день в Театре наций будет проходить церемония вручения Премии Корша, на которой актриса обязательно будет присутствовать.

«Это такая премия, очень здорово придуманная нашим художественным руководителем и мои любимым партнером театральным Евгением Мироновым. Это премия, в которой награждают не только артистов, но и людей за сценой», — рассказала о планах Юлия.

Уже после торжественного мероприятия Пересильд соберется провести время с близкими. Только вот вид досуга артистка пока еще не выбрала, так как подобные решения, по ее словам, принимаются внезапно. Кроме того, знаменитость совсем не боится круглой даты и не верит в суеверия — она не против отметить день рождения и насладиться своим праздником.

«Мы еще не решили. Это достаточно спонтанно все всегда, честно говоря, происходит», — сказала звезда.

Она также поделилась, что в своем возрасте не ощущает себя плохо, а наоборот получает удовольствие от жизни. Юлия чувствует себя более уверенной и спокойной, ей больше хочется заниматься творчеством, нежели «кому-то что-то доказывать»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Пересильд дала важное напутствие молодежи.

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