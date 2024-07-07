«Отношения сильно пострадали»: в Японии ищут возможности диалога с Россией

Японские политические эксперты сильно обеспокоены подписанием договора РФ с Северной Кореей.

Почувствовав угрозу сближения России с КНДР, Япония поняла, что для безопасности в регионе не обойтись без стратегического диалога с РФ. Об этом пишет «МК», цитируя старшего научного сотрудника фонда мира Сасакава Тайсуке Абиру.

Ученый выступил одним из инициаторов возобновления диалога с Россией на уровне экспертов. Речь, по его словам, идет о взаимодействии в сферах энергетики, науки и гуманитарных знаний. Но необходимо включить в повестку и вопросы безопасности, считает Абиру.

Он напомнил, что во времена премьер-министра Японии Синдзо Абэ (убит 8 июля 2022 года в результате покушения в городе Нара — Прим. ред.) российско-японские отношения пережили одну из попыток сближения. Однако из-за внешних факторов — прежде всего, американо-японских отношений — она оказалась неудачной.

«Из-за возвышения Китая Япония пыталась ответить усилением союза с Россией и Индией, и в то же время она пыталась ответить на рост влияния Китая усилением союза с США. Как оказалось, одновременное сближение с Россией и США несовместимы», — констатировал Абиру.

Потом отношения с Россией и вовсе стали ухудшаться. Произошло это еще до начала российской спецоперации на Украине — с тех пор, как Абэ покинул пост премьер-министра, отметил ученый.

Спецоперация, по его словам, стала дополнительным катализатором для общей смены японской политики в сфере безопасности, после чего «отношения с РФ сильно пострадали».

Сегодня же, после подписания договора России с Северной Кореей, перед Токио снова остро встает вопрос о диалоге с Москвой, ведь «нельзя сбрасывать со счетов одного из крупнейших игроков в регионе», считает Абиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин, по его словам, не видит условий для продолжения переговоров с Токио по Курильским островам. Российский лидер отметил, что Япония присоединилась к усилиям Запада по нанесению стратегического поражения России, что делает невозможным продолжение диалога.