«Ожидаемо»: Песков о реакции Японии на слова Путина о мирном договоре

Прежде японские власти заявили о несправедливой позиции Москвы по диалогу по Курильским островам.

Реакция Японии на слова президента России Владимира Путина по поводу условий возобновления переговоров о заключении мирного договора является ожидаемой. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Достаточно ожидаемая. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства, и больше к этому добавить нечего», — сказал он в беседе с журналистами.

Накануне, 5 июня, Владимир Путин заявил об отсутствии условий для продолжения мирного диалога с Токио по Курильским островам. При этом президент отметил: Япония присоединилась к усилиям по нанесению стратегического поражения России, что является препятствием для продолжения диалога.

В свою очередь, генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси обвинил Москву в попытках переложить ответственность на Токио. По его словам, позиция России является несправедливой и неприемлемой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Японии посоветовали отложить переговоры с Россией о Курилах. Стране, как отмечается, необходимо акцентировать внимание на тех областях отношений, где есть перспективы.